Рубио: США разработали мирный план с учетом предложений России и Украины

Этим заявлением госсекретарь опроверг заявления сенаторов о том, что план якобы является "списком пожеланий России".

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что мирный план по урегулированию войны России в Украине разработан Соединенными Штатами с учетом "предложения российской стороны" и "предыдущих и текущих предложений Украины".

Соответствующее заявление Рубио сделал в социальной сети Х накануне переговоров делегаций Украины, США и Европы в Женеве. В частности, в заметке госсекретарь отметил, что мирный план предлагается "как надежная основа для текущих переговоров".

"Он ("мирный план" - УНИАН) базируется на предложении российской стороны. Но также основывается на предыдущих и текущих предложениях Украины", - заявил он.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Рубио заявил, что 28-пунктный мирный план по завершению войны в Украине "не является планом администрации (Трампа, - УНИАН)". По данным Sky News, такие заявления он делал в присутствии по меньшей мере двух американских сенаторов.

Как утверждает сенатор штата Мэн Ангус Кинг, Рубио сообщил им, что этот план "не был планом администрации", а был "списком пожеланий россиян".

В свою очередь, сенатор Джин Шахин заявила, что это было "российское предложение". "В этом плане есть так много вещей, которые являются абсолютно неприемлемыми", - добавила она.

