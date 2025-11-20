Условия мирного плана дадут Путину лучший плацдарм для нового вторжения в Украину.

Пока Дональд Трамп выражал своё недовольство Владимиром Путиным и вводил санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, представители обоих лидеров продолжали торговаться о будущем Украины. Как пишет обозреватель The Telegraph Дэвид Блэр, редко когда можно увидеть более вопиющий и циничный контраст между публичными заявлениями и конкретными действиями.

Результатом стало то, к чему Путин стремился всегда: согласие США на дружественные России условия урегулирования войны в Украине.

"Словно в повторяющемся кошмаре, Украина и остальная Европа вновь столкнулись с перспективой того, что Трамп объединится с Путиным, чтобы навязать Владимиру Зеленскому мирное соглашение", - пишет он.

Видео дня

Лучший плацдарм для вторжения

При этом, как объясняет Блэр, Великобритания и большинство европейских стран отвергают эту возможность не потому, что они против мира или упрямо не желают никаких уступок, а по той причине, что, если Путину дать большую часть того, что он хочет, он неизбежно вернётся за большим и в ближайшие годы начнёт ещё одно кровопролитное вторжение в Украину.

Условий плана из 28 пунктов достаточно, чтобы сделать эту опасность реальной, отмечает он. Так, Украине придётся передать России весь Донбасс – по сути, отказаться от тысяч квадратных миль, которые ВСУ упорно обороняли ценой огромных усилий, в том числе пожертвовать крепостями на неоккупированных территориях Донецкой области, которые защищают остальную часть Украины. Украине также пришлось бы вдвое сократить численность украинской армии и отказаться от дальнобойного оружия:

"Эти условия, если они будут реализованы, предоставят Путину наилучший возможный плацдарм для третьего вторжения на Украину с целью захвата остальной части страны, вероятно, после короткой передышки для пополнения арсеналов и восстановления сил".

Гарантии могут быть бесполезными

Единственной гарантией от этой катастрофы является то, что план может включать в себя некую форму американских гарантий безопасности для Украины после заключения любого мирного соглашения. Это всегда было требованием Украины по той простой причине, что Путина удержало бы от приказа о новом наступлении только то, что он знал бы, что ввяжется в войну с Америкой.

Но существует слишком много способов предоставить гарантии безопасности. Варианты варьируются от совершенно бессмысленных до абсолютно безошибочных.

При этом у украинцев есть основания быть крайне чувствительными к этому вопросу, поскольку теоретически у них уже есть американские гарантии, напоминает Блэр.

"В печально известном Будапештском меморандуме 1994 года Америка, Великобритания и Россия объединились, чтобы гарантировать Украине безопасность в обмен на отказ страны от ядерного оружия. На практике это соглашение оказалось бесполезным".

Европе придется делать выбор

Вполне возможно, что мирный план ещё будет изменён или даже от него откажутся. Но если Украина будет вынуждена его отклонить, Великобритании и остальной Европе придётся решить, поддерживать ли это решение, даже если это вызовет гнев Трампа. Главной целью их дипломатии всегда было избежать этого жёсткого выбора и предотвратить раскол Североатлантического альянса. Но если эти последние предложения не изменятся или просто не будут реализованы, это решение может стать неизбежным, подчеркивает обозреватель.

Мирный план США для Украины

По данным СМИ, Дональд Трамп уже одобрил план окончания войны между РФ и Украиной, который состоит из 28 пунктов, и по которому чиновники Белого дома консультировались с россиянами.

Журналисты отмечают, что план разрабатывали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

В то же время эксперты отмечают, что у "мирного плана" США по Украине есть один огромный недостаток - так называемые гарантии безопасности от США, шансы на выполнение которых крайне малы.

Вас также могут заинтересовать новости: