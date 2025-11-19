Российские источники рассказали журналистам, что Москва действительно проводит переговоры с Вашингтоном.

Администрация президента США Дональда Трампа совместно с Россией втайне разрабатывают новый мирный план по Украине. В Вашингтоне считают, что Кремль продемонстрировал свою готовность к прекращению войны. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам собеседника издания, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф руководит переговорами с представителями Кремля. Он отметил, что обсуждения возможного мирного плана по Украине ускорились, поскольку в администрации США считают, что РФ вновь доказала, что готова заключить мирное соглашение.

В издании добавили, что российские источники также подтвердили, что Москва проводит переговоры с Вашингтоном о завершении войны в Украине. Один из источников в разговоре с журналистами заявил, что визит специального посланника России Кирилла Дмитриева в США был "очень продуктивным".

Отмечается, что Кремль публично отрицает проведение переговоров по Украине с представителями США. В администрации президента США Дональда Трампа также пока не подтвердили эту информацию.

Детали "мирного плана" от Росии и США по Украине

Ранее западные СМИ писали, что российско-американский план по завершению войны в Украине предусматривает ряд уступок со стороны Украины. В частности, в нем содержится пункт о сокращении украинской армии, а также упоминается отказ Киева от Донбасса.

Reuters со ссылкой на два неназванных источника сообщало, что США хотят, чтобы Украина приняла эти предложения. Эту информацию также подтверждает журналист Financial Times Кристофер Миллер.

Кроме того, по словам Миллера, предложение от США и России включает отказ Украины от определенных видов вооружения.

