Украина уже давно заявила, что готова на прекращение огня без всяких условий.

В переговорном процессе между США и Россией не происходит ничего нового. Такое мнение в эфире Radio NV высказал Михаил Самусь, директор New Geopolitics Research Network.

"Очевидно, что слив пошел с российской стороны. А это значит, что это спланированная операция российских спецслужб на высшем уровне. Чтобы манипулировать информационным пространством так, как надо России. Россия, оказывается, у нас борется за мир. Ведут они какие-то переговоры с Соединенными Штатами. А вот Европа с Украиной, ну, совсем не хотят мира", - сказал Самусь.

Он добавил, что Россия ведет экзистенциальную войну, которая направлена на уничтожение Украины. Учитывая это, говорит эксперт, Москва такими переговорами пытается получить лучшие условия для себя.

"Американские санкции немножко придушили Россию, начали бить по ценам на нефть. Российская нефть сейчас уже по $38 продается. Сейчас экономика России находится в очень плохом состоянии. У них, как правило, в России под ноябрь-декабрь начинается отчетность и они там подтягивают хвосты. Как правило, здесь и меняется ситуация с дефицитом бюджета. Он будет расти сейчас сногсшибательно", - добавил Самусь.

Эксперт пояснил, что РФ не меняет своих подходов к войне в Украине. Поскольку в очередной раз речь идет о том, что Москва будет требовать капитуляции Украины.

"К сожалению, американская сторона постоянно клюет на эти так называемые переговоры. Дмитриев будет проталкивать те же идеи, которые проталкивает Лавров. Только Лавров - это плохой полицейский, а Дмитриев - это добрый полицейский. И когда Лавров посылает откровенно Рубио и срываются эти встречи в Будапеште, то Дмитриев опять пытается всунуть какие-то 28 пунктов. Потом можно сделать 3 000 пунктов, потом два пункта", - пояснил Самусь.

Эксперт напомнил, что 11 марта 2025 года Украина подписала с США протокол, в котором согласилась на немедленное прекращение огня без всяких условий.

"То есть нам не надо 28 пунктов, нам надо один пункт: прекращаем огонь, а дальше можем говорить о чем угодно. И мы знаем, о чем будет российская сторона говорить. Именно об этом своем бреду, который направлен на создание условий для затягивания времени и, конечно, снятия санкций с России с целью продолжения войны и уничтожения Украины", - сказал Самусь.

Ранее ряд СМИ заявили, что Россия и США ведут переговоры по завершению войны в Украине. В частности издание Politico со ссылкой на источники в Администрации Дональда Трампа сообщает, что США рассчитывают на прекращение войны в Украине всеми сторонами "уже в ближайшие дни".

Тем временем Reuters пишет, что Украина получила сигналы от США относительно переговоров с РФ. По словам собеседника агентства, США и РФ обсуждают возможный план прекращения войны. Он подчеркнул, что Украина не участвовала в этих обсуждениях.

