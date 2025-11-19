По словам Ступака, американцы подготовили план окончания этой войны.

Президент Владимир Зеленский накануне визита в Турцию заявил, что Украина готовится активизировать переговоры для окончания войны. Также западная пресса написала, что Киев получил "сигналы" о ряде предложений США по прекращению полномасштабной войны, которые Вашингтон обсуждал с Россией. Что это означает и действительно ли сейчас вырисовываются какие-то предпосылки для достижения мира, в интервью УНИАН рассказал военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

Что на самом деле сейчас происходит? Действительно возникли предпосылки к мирному соглашению, или нам попытаются что-то навязать?

Точно будут навязывать. Президент поехал в Турцию и объявил об инициировании переговоров, точнее, перефразирую, реанимации переговоров. Буквально до этого, за пару недель, кажется, господин Кислица (первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица - УНИАН) говорил, что все, никаких переговоров уже не ведется с РФ. Как одно из объяснений - это попытка снять напряжение в украинском обществе и хоть как-то сместить фокус с того, что у нас сейчас происходит внутри (речь, в частности, и об этой истории с Тимуром Миндичем), на что-то внешнее. А вовне - это переговоры.

А по России... Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить о каких-либо подвижках пока рано. Москва готова договариваться?

Российская Федерация сейчас не садится за стол переговоров, ее там нет. Это исключительно попытка начать диалог. Мое большое предположение, что во время встречи в Турции с Уиткоффом (специальный посланник президента США Стив Уиткофф - УНИАН), по крайней мере, она была анонсирована, президент Зеленский, возможно, попытается лично через него передать Путину свое видение, какие-то карты положить на стол, если говорить терминологией американского президента, чтобы заинтересовать Российскую Федерацию. Что-то, возможно, что могло бы хоть как-то заинтересовать российскую сторону, потому что сейчас россияне совершенно точно не заинтересованы в мирных переговорах. Ведь у россиян все нормально: наступление есть, продвижение есть, отступление украинцев есть, неуверенность западных партнеров есть, ресурса Украине не хватает, как финансово, так и людей.

Но еще раз, мирные переговоры не начинались от слова совсем. Хотя министр иностранных дел Турции говорил о том, что, по его видению, мы все продвинулись очень далеко и уже где-то мир вырисовывается. Где он может быть? Трудно сказать.

Американцы подготовили план окончания этой войны. Он имеет четыре блока, в том числе гарантии безопасности для Украины, гарантии безопасности для Европы, взаимоотношения американцев с россиянами. И, как говорят злые сплетники, вроде бы европейцы там участия не принимали, их спрашивать не будут. И, как вариант, будут давить на украинского президента, чтобы он просто согласился на все то, что там будет прописано.

Politico написало, что мирное соглашение по войне в Украине может быть достигнуто "уже на этой неделе". Это сказка?

Не спешим. Американцы могут написать все, что угодно. Давайте откровенно, нравится нам это или нет, но нужно согласие россиян. Они могут просто тянуть время. Они могут сказать, что нам это неприемлемо, нам нужно найти первоисточник конфликта.

Кстати, The Wall Street Journal заявило, что президент США Дональд Трамп отправил в Киев делегацию высокого уровня из Пентагона для проведения переговоров для последней попытки администрации возобновить переговоры о прекращении войны в Украине. Ожидаем положительные результаты?

Американская делегация, которая приехала в Украину, - это точно не о дипломатии вообще, поскольку пожарные и военные не разговаривают о дипломатии. Я думаю, что они хотят услышать, увидеть собственными глазами наших топовых офицеров. Господин Сырский, конечно, командующий Воздушными силами, Сухопутными войсками, господин "Мадьяр", Буданов - все они обязательно будут присутствовать. И от них хотят увидеть картину. А именно: что происходит в Украине на самом деле, сколько она имеет людей, техники, авиации, насколько справится или не справится, насколько может выстоять или не выстоит. Плюс увидеть, что есть с той стороны - с российской. По результатам они составят свое собственное впечатление, подготовят отчет и передадут его непосредственно Трампу. Ну и он дальше уже будет рассуждать, что с этой информацией делать.

В какой мы ситуации по состоянию на сейчас с точки зрения фронта? Покровск пока не пал?

Он пал, реально его нет, там серая зона уже. Серая зона означает, что там нет украинских военных. Можно говорить о формальностях, цепляться за какую-то многоэтажку, что мы там, но Покровск уже под контролем россиян. Мирноград - в полуокружении. Гуляйполе - вырисовывается новый котел в этой крепости. Поэтому, к сожалению, ситуация непростая на фронте.

Почему РФ сейчас такие массированные обстрелы начала? Возможно, пытается доторговаться? Или обстреливает, потому что может?

Она это может, и сейчас - сезон. Она пользуется случаем. До конца марта россияне будут этим пользоваться максимально, насколько это возможно. Они действительно ждут прогноз погоды, чтобы были плохие погодные условия, чтобы были морозы, чтобы как можно больше обесточить украинскую инфраструктуру.

Их даже интересует не столько население, хотя частично их цель - народное возмущение. Однако главным образом их интересует экономика. Например, обесточено крупное металлургическое предприятие, а, следовательно, не перерабатывает руду, не производит металлические изделия, не вывозит за границу, не получает валюту, не финансирует армию.

Мирный план и реальный мир - какое между ними расстояние, если смотреть на все реально?

Огромная пропасть. Если Россия мирный план не восприняла вообще, то их может быть сколько угодно. Если россияне этот план воспринимают серьезно, не просто на словах, а серьезно готовы что-то делать, тогда действительно есть свет в конце тоннеля. К сожалению, пока что от россиян мы ничего не слышали.

Хотя американцы предлагали им вместе полезные ископаемые добывать, газом торговать с Европой. Россияне на это не пошли. Возможно, угроза огромных санкций со стороны США все же как-то будет влиять на Россию, и она хотя бы частично согласится на предложения американцев начать этот процесс. Но это долгий процесс.