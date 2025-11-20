План, вероятно, столкнется с серьезным противодействием со стороны Украины, отмечает издание.

Мирный план США по завершению войны в Украине предусматривает для Киева значительные территориальные уступки России и отказ от требований о размещении миротворческих сил и вступления в НАТО, пишет The Wall Street Journal.

По данным американских чиновников, США пытаются использовать тот же подход, что и для достижения прекращения огня в Газе - разработать план из нескольких пунктов, а затем подтолкнуть воюющие стороны к его принятию.

"Однако, по словам европейского чиновника, этот план, вероятно, столкнется с решительным сопротивлением в Киеве и европейских правительствах". – отмечается в статье.

Видео дня

"Мирный план" - новые детали

По данным источников издания, план предусматривает, что Украина передаст России весь восточный регион Донбасса, включая территории, которые сейчас контролирует Киев:

"Украине придётся согласиться как минимум на несколько лет отказаться от членства в Организации Североатлантического договора. Киеву не будет разрешено размещать международные миротворческие силы на территории страны. Взамен, по словам чиновников, Москва обязуется не нападать на Украину или другие страны Европы и закрепит это обещание законодательно".

Как заявил представитель администрации, Трамп не считает своей задачей возвращение Украине территорий, уже захваченных Россией. Вместо этого он стремится к соглашению, которое положит конец боевым действиям.

Сторонники предложения США заявляют, что наступление России на поле боя и коррупционный скандал с участием соратников Зеленского усилят давление на Киев, побуждая его к заключению сделки.

"Однако это предположение было оспорено одним западным чиновником, заявившим, что у Зеленского теперь стало ещё меньше возможностей для манёвра из-за коррупционного расследования, и что отход от основополагающих позиций своей страны в сфере безопасности лишь ещё больше подорвёт его позиции внутри страны, - пишет WSJ.

Мирный план для Украины - вы могли это пропустить

По данным СМИ, Дональд Трамп уже одобрил план окончания войны между РФ и Украиной, который состоит из 28 пунктов. По данным СМИ, ожидается, что украинская армия будет выведена со всего Донбасса, а численность и боеспособность ВСУ сократятся. План Трампа также обязывает российские войска вернуть часть захваченных ими территорий в Запорожской и Херсонской областях.

Госсекретарь США Марко Рубио уже прокомментировал план, заявив, что США разрабатывают предложения с учетом позиций обеих сторон, и что для достижения прочного мира обе стороны должны пойти на трудные, но необходимые уступки.

В то же время The Telegraph пишет, что условия мирного плана дадут Путину лучший плацдарм для нового вторжения в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: