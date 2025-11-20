Германия продолжит поддерживать Украину, отметил Иоганн Вадефуль.

Берлин не знал о тайных переговорах России и США относительно мирного плана в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, которого цитирует Spiegel.

Он также заявил, что международные партнеры продолжают работать над тем, что посадить Путина за стол переговоров. В то же время он назвал встречи в Стамбуле "важным шагом" и подтвердил, что Германия поддерживает эти переговоры.

По словам Вадефуля, Берлин продолжит оказывать поддержку Украине, чтобы показать Путину, что переговорный процесс является единственным вариантом окончания войны в Украине.

Видео дня

"Мы постоянно поддерживаем Украину в военном, политическом и экономическом плане", - сказал министр иностранных дел.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее издание The Telegraph сообщило новые подробности "мирного плана", который РФ прорабатывала совместно с США. Отмечается, что согласно плану, Украина будет вынуждена "сдать в аренду" подконтрольную часть Донецкой области. За это Россия будет выплачивать Украине неопределенную сумму арендной платы.

Тем временем в ЕС делали жесткое заявление о "мирном плане" Трампа для Украины. Там заявили, что для того, чтобы мирное соглашение по Украине работало - его должны поддерживать как Киев, так и европейцы. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас отметила, что Европа не участвовала в разработке плана. По ее словам, 20 ноября план обсудят главы МИД стран ЕС.

