Республиканский законодатель заявляет, что "абсолютно" не согласен с тем, что администрация Трампа ведет переговоры с россиянами

Конгрессмен Дон Бейкон (республиканец от штата Небраска) заявил, что он "категорически" против того, чтобы администрация Трампа вела переговоры с Россией об окончании войны в Украине. Об этом он написал в заметке на своей странице в соцсети X.

"Я категорически не согласен с тем, что администрация ведет переговоры с россиянами, а не с украинцами, и с их планом требовать от украинцев принять соглашение как "свершившийся факт". Не привлекать европейцев - это глупо. США сделали то же самое с Южным Вьетнамом и правительством Афганистана. Это напоминает Мюнхен 1938 года", - отметил конгрессмен.

Как пишет The Hill, сообщение Бейкона появилось в ответ на другую публикацию Даши Бернс из Politico, в которой она написала, что, по словам чиновника Белого дома, мирное соглашение в войне между РФ и Украиной может быть заключено "уже на этой неделе".

Видео дня

"Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил мне, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено уже "на этой неделе" и, вероятно, до конца месяца. Они считают, что Украина готова принять соглашение, которое Уиткофф договорился с Россией (согласно сообщению Axios). А что касается европейцев? "Нам на самом деле безразлично до европейцев"", - подчеркнула Бернс.

"Мирный план" США по окончанию войны в Украине

Ранее The Wall Street Journal писал, что "мирный план" Трампа предусматривает отказ Украины от миротворцев и вступления в НАТО. Как сообщили американские чиновники, США пытаются использовать тот же подход, что и для достижения прекращения огня в Газе - разработать план из нескольких пунктов, а затем подтолкнуть воюющие стороны к его принятию.

"Однако, по словам европейского чиновника, этот план, вероятно, столкнется с решительным сопротивлением в Киеве и европейских правительствах", - отмечает WSJ.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио сделал заявление о "мирном плане" США по Украине. Он заверил, что Америка разрабатывает предложения с учетом позиций обеих сторон.

"А для достижения прочного мира обе стороны должны пойти на тяжелые, но необходимые уступки", - добавил Рубио.

Вас также могут заинтересовать новости: