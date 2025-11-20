Каллас заявила, что ЕС не участвовал в разработке плана.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас прокомментировала "мирный план" США по войне в Украине, заявив, что для того, чтобы это соглашение работало, нужно, чтобы его поддержали и украинцы, и европейцы.

Как пишет Newsweek, открывая встречу министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, Каллас заявила, что Европа всегда поддерживала долгосрочный и справедливый мир, и приветствует любые усилия по его достижению.

"Конечно, для того, чтобы любой план сработал, нужны украинцы и европейцы, это совершенно очевидно", - заявила она.

Каллас также подчеркнула, что в этой войне "есть один агрессор и одна жертва", и пока нет никаких признаков уступок со стороны России.

"Если бы Россия действительно хотела мира, она могла бы согласиться на безоговорочное прекращение огня уже некоторое время назад, но этой ночью мы снова видим бомбардировки мирных жителей", — добавила она.

Отвечая на вопрос, участвовал ли ЕС в разработке США, Каллас сказала: "Насколько мне известно, нет".

Она также сообщила, что план обсудят сегодня главы МИД стран ЕС.

"Мирный план" США для Украины

По данным СМИ, план США предполагает, что украинская армия будет выведена со всего Донбасса, а численность и боеспособность ВСУ сократятся. План Трампа также обязывает российские войска вернуть часть захваченных ими территорий в Запорожской и Херсонской областях.

Также план предусматривает отказ Украины от требований о размещении миротворческих сил и вступления в НАТО. Взамен Москва обязуется не нападать на Украину или другие страны Европы и закрепит это обещание законодательно.

