По словам Трампа, Путин не хочет новой войны.

Президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений о российского-украинской войне. Его слова прозвучали в интервью Fox Radio.

"Украина рискует потерять еще больше территорий в короткие сроки", - сказал Трамп.

По словам президента США, российский диктатор Владимир Путин не стремится к новой войне. Он считает, что россияне не будут представлять угрозу для Прибалтики или других стран Европы.

Видео дня

"Они не ищут новой войны. Они принимают наказание", - сказал Трамп.

Также Трамп заверил, что не собирается отменять санкции против российской нефти. Более того, он добавил, что в скором времени планирует ввести новые "очень мощные" санкции против России.

Кроме того, президент США заявил, что следующий четверг, 27 ноября, когда в США отмечается День благодарения, является подходящим сроком для принятия решения по "мирному плану" для Украины. Он отметил, что настаивает на таком дедлайне, но крайние сроки могут быть продлены, если "дела пойдут хорошо".

Говоря о 28 пунктах "мирного плана" США, которые ранее раскрыли СМИ, Трамп сказал, что "США заинтересованы только в одном - сделать так, чтобы убийства прекратились".

Перед Украиной встал очень сложный выбор

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас давление на нашу страну одно из самых тяжелых. Говоря о "мирно плане" США он подчеркнул, что Украине придется сделать сложный выбор - потеря достоинства или риск потери ключевого партнера.

Как утверждает Зеленский, на самом деле, он уже дал этот ответ еще 20-го мая 2019-го года. Президент напомнил, что тогда, присягая на верность Украине он пообещал защищать суверенитет и независимость Украины, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию и законы Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: