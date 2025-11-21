Берлин намерен оказывать давление на правительство США на самом высоком уровне, чтобы довести до сведения Вашингтона последствия этого плана для Европы.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу в последнюю минуту отменил все запланированные встречи, чтобы провести телефонные разговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом по "мирному плану" для Украины.

Как пишет BILD, ссылаясь на заявление канцелярии, из-за "внутренних переговоров и запланированных телефонных разговоров по поводу ситуации в Украине канцлер попросил своего министра канцелярии Торстена Фрей заменить его на встрече".

Сообщается, что телефонных разговорах будет сообщено "только по согласованию с собеседниками".

При этом, как пишет BILD, ведомство канцлера Германии "с большой обеспокоенностью относится к шагу администрации Трампа и уже работает над дипломатическими контрмерами".

Издание отмечает, что немецкое правительство считает украинскую сторону ослабленной – как в военном, так и в политическом плане. Это обусловлено как сложной ситуацией на линии фронта, так и коррупционным скандалом в правительстве президента Владимира Зеленского. Украина редко была так уязвима для давления, как сейчас.

В то же время правительство Германии мобилизует своих европейских партнеров и призывает решительно отреагировать на давление США:

"Более того, Берлин намерен оказывать давление на правительство США на самом высоком уровне, чтобы довести до сведения Вашингтона последствия этого плана для Европы".

Европейский инсайдер сообщил BILD, что США делают ставку на стратегию внезапности и максимального давления на Украину и хотят воспользоваться моментом слабости Киева. Американская сторона может намеренно пытаться потребовать уступок от Зеленского именно сейчас, поскольку президент военного времени находится под давлением как внутри страны, так и за рубежом из-за коррупционного скандала, связанного с его министрами.

Но Трамп действует не так уж односторонне. По словам инсайдера, Россия также ощущает давление со стороны Трампа из-за санкций против "Лукойла" и "Роснефти". С одобрения Трампа Конгресс США даже планирует новый пакет санкций.

"Однако европейцы обеспокоены тем, что Россия сможет лучше противостоять давлению США, чем измученная Украина. Капитуляция Киева, которая была бы равносильна фактической капитуляции перед Россией, представляла бы собой серьезную угрозу безопасности континента", - отмечает издание.

Мирный план США - последние новости

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

СМИ пишут, что к обсуждению "мирного плана" привлечены секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.

Также сообщается, что Зеленский на следующей неделе планирует обговорить "мирный план" с Трампом.

