Этот, так называемый мирный план, предоставит РФ беспрецедентный контроль над военным и политическим суверенитетом Украины.

Официальные лица США и России тайно разработали новый план прекращения войны в Украине, который потребует от нее отказа от территорий и серьезного сокращения численности ВСУ.

Проект плана включает меры, которые предоставят России беспрецедентный контроль над военным и политическим суверенитетом Украины, пишет издание The Guardian.

"Этот план, вероятно, будет воспринят в Киеве как капитуляция", - подчеркнуло издание.

Издание детализировало, что план потребует от Украины отдать Донбасс России, а еще вдвое сократить численность своих вооруженных сил. Журналисты отметили, что ранее президент Украины Владимир Зеленский называл эти условия невыполнимыми.

Среди других условий – ограничение военной помощи США и категорий вооружений, используемых украинскими военными.

Издание отметило, что Белый дом неоднократно заявлял о своей близости к соглашению между РФ и Украиной, но все попытки американцев провалились по причине того, что от Киева требовали пойти на беспрецедентные уступки Кремлю.

"Возможные мирные переговоры в последние месяцы практически зашли в тупик из-за максималистских требований России. Несмотря на заявления Кремля о своей открытости к переговорам о прекращении войны, Москва не продемонстрировала готовности снизить свои далеко идущие требования", - написало издание.

"Мирный план" США и РФ по Украине

Вчера стало известно, что Белый дом тайно консультируется с российскими властями, разрабатывая новый план по прекращению войны в Украине.

Этот план включает 28 пунктов, а сам документ можно разделить на 4 категории.

Сегодня утром стало известно, что президент США Дональд Трамп уже одобрил этот план, по которому чиновники Белого дома консультировались с россиянами.

