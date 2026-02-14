Ученые обнаружили останки крокодила, который пожирал динозавров: чем еще он особенный

Этот крокодил был не только большим, но и стратегически приспособленным к своей среде.

Ученые завершили работу над изучением доисторического крокодила, который когда-то жил в водоемах Северной Америки. Известный как "убийца динозавров", этот пресмыкающийся достигал 9,5 метров в длину и терроризировал свое окружение в позднем меловом периоде. Об этом пишет Daily Galaxy.

Экспонат, который сейчас выставлен в Научном музее Теллус в Джорджии, является результатом десятилетий исследований палеонтолога Дэвида Швиммера, который более 40 лет изучал этого древнего хищника. Этот крокодил был доминирующим хищником в своей среде, который мог охотиться на крупных динозавров, таких как Аппалачиозавр.

Что известно об этом животном

Динозавр Deinosuchus schwimmeri жил между 83 и 76 млн лет назад на территории, которая сейчас является юго-востоком США.

Его огромные размеры, достигавшие 31 фута (9 метров - УНИАН), делали его силой, с которой следовало считаться, и он доминировал в реках и прибрежных водах своего времени. Швиммер описывает это существо как "убийцу динозавров", титул, который оно заслужило благодаря своей способности охотиться на крупную добычу, включая травоядных динозавров", - добавили в Daily Galaxy.

Исследование показало, что этот крокодил был не только большим, но и стратегически приспособленным к своей среде, охотясь в водоемах и устраивая засады на свою добычу.

Реплика окаменелостей крокодила демонстрирует его огромные размеры, позволяя посетителям воочию увидеть это животное. По словам Швиммера, размеры и сила этого существа выделяли его среди других современных хищников.

"Размеры динозавров и других существ, живших в [позднем меловом периоде], трудно передать словами или изображениями. Мы можем сказать, что крокодил имеет 9 метров в длину, но увидеть его вживую гораздо впечатляюще", - подчеркнула куратор музея Ребека Мельсхаймер.

В издании отметили, что создание реплики огромного крокодила было грандиозной задачей, на которую ушло более двух лет.

"Исследования этого вида начались еще в 1979 году, и над проектом тесно сотрудничала компания Triebold Paleontology, известная своими научно точными репликами окаменелостей. Используя 3D-сканирование окаменелостей с высоким разрешением, команда смогла реконструировать скелетную структуру животного и его характерную кожную броню, обеспечив точное воспроизведение существа", - объяснили в материале.

По словам Швиммера, создание реплики крокодила было техническим вызовом, ведь большинство его окаменелостей были фрагментарными и разбросаны по нескольким местам раскопок.

"Эти реплики - это не просто создание "фактора страха". Понимание хищных привычек динозавров помогает нам расшифровать некоторые из самых выдающихся стратегий выживания в природе. Изучая этих древних хищников, мы, по сути, смотрим в прошлое, чтобы увидеть, как именно жизнь приспосабливалась и доминировала в изменчивом мире", - отметил исследователь.

Другие научные исследования

