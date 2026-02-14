Украину накроет мощное ненастье: на два дня объявлена желтая опасность (карта)

Сложная погода ожидается и в Киеве, где также объявлен I уровень опасности.

15 февраля днем в западных и северных областях ожидается значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Как сообщил Укргидрометцентр, в Черкасской и Полтавской областях ожидается значительный дождь и мокрый снег.

В то же время, на юге и юго-западе страны ночью и утром туман, видимость 200-500 м, в Карпатах и в южной части страны порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

"16 февраля ночью в Киевской, Черниговской и Сумской областях значительный снег, на Сумщине с дождем, в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях значительные осадки преимущественно в виде дождя (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Погода 15 февраля

Ночью в западных и Винницкой областях умеренные, днем в западных и северных областях значительные осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега, налипания мокрого снега,

Температура ночью и днем -1°...-6°, ночью в северной части -4°...-9°.

В южной части страны днем порывы 15-20 м/с; температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге и юго-востоке страны днем +3°...+8°.

Погода в Киеве

В Киеве ветер ожидается северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью -4°...-9°, днем -1°...-6°, в Киеве ночью -4°...-6°, а днем -1°...-3°. Ночью будет без осадков, а днем прогнозируется значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, а дороги покроет гололедица.

Из-за непогоды в столице также объявлен I уровень опасности.

Погода в Украине ухудшается - что происходит

Как сообщал УНИАН, синоптик Виталий Постригань предупредил, что в ближайшие дни два южных вихря, заряженные энергией и средиземноморской влагой, ожидаются в Украине.

По его словам, первый циклон 15-16 февраля существенно осложнит погоду. Ожидается значительный дождь, местами с мокрым снегом. Сразу за этим циклоном придет морозный воздух из Скандинавии и в ночь на понедельник температура упадет до -5°...-10°, дороги станут скользкими.

Поэтому, как прогнозирует синоптик, понедельник и вторник будут холодными, скандинавский антициклон усилит морозы и ночью столбики термометров опустятся до -9°...-14°, днем -2°...-7°.

