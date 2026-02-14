Леся Никитюк показала, как поздравила жениха-воина с 14 февраля (фото)

Пара воспитывает маленького сына Оскара.

Известная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк показала подарок для своего жениха, военнослужащего Дмитрия Бабчука в День святого Валентина.

В своем Instagram в stories артистка опубликовала фото особенной валентинки на 14 февраля для возлюбленного с отпечатком руки их маленького сына Оскара.

На открытке видны надписи

"Оскар 2026. Валентинка для папы".

Напомним, на днях звездная подруга Леси Никитюк, стилистка Эльвира Гасанова проговорилась, что телеведущая уже вовсю готовится к свадьбе. Как известно, Бабчук сделал Лесе предложение в начале 2025 года. Ведущая не раз заявляла, что свадьбу отложили из-за службы жениха и общего желания сделать большое торжество.

Недавно Дмитрий Бабчук рассказал, где они с Лесей Никитюк познакомились. По его словам, это произошло в реальной жизни, но место он не уточнил. До этого Леся рассказывала, что они начали общаться в приложении:

"Все знакомятся через приложения. И это помогает хотя бы демографический кризис решить в нашей стране. Это я конкретно о своих отношениях, которые возникли в приложении".

