При этом никаких новых санкций против России администрация Трампа не ввела до сих пор, несмотря на многочисленные угрозы.

США ввели санкции против четырех судей и прокуроров Международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордер на арест Владимира Путина. Соответствующее сообщение обнародовал Государственный департамент США.

Свое решение Госдеп объясняет тем, что "усилия МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию лица, находящегося под защитой, без согласия страны гражданства этого лица" являются "злонамеренными действиями".

Под санкции США попали двое судей и два заместителя прокурора Международного уголовного суда. Один судья - из-за того, что позволил Международному уголовному суду расследовать "деятельность американского персонала в Афганистане". Остальные трое - из-за своей роли в выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галланта.

Санкции предусматривают замораживание и блокирование на территории США всех активов этих лиц, резидентам США также запрещено осуществлять любые операции с зарубежным имуществом подсанкционных лиц и предоставлять этим лицам любые услуги.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже поблагодарил государственного секретаря США Марко Рубио за это решение.

"Это решительный шаг против лживой кампании по дискредитации Государства Израиль и Вооруженных сил Израиля, а также в защиту правды и справедливости", - говорится в сообщении пресс-службы Нетаньяху на платформе Х.

Ордер на арест Нетаньяху

Как писал УНИАН, в ноябре прошлого года Международный уголовный суд, который базируется в Гааге, выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта. Ордера выдали за "преступления против человечности и военные преступления", совершенные во время израильской военной операции против ХАМАС в Газе с октября 2023 года по май 2024 года.

Тогдашний глава внешнеполитического органа ЕС Жозеп Боррель заявил, что все страны ЕС обязаны выполнить ордер, если будут иметь такую возможность. Однако в апреле этого года Нетаньяху смог свободно посетить Венгрию и не был там арестован. Уже после этого Венгрия официально заявила о выходе из МУС.

