Все страны Евросоюза обязаны арестовать Нетаньяху при возможности, - Боррель

Боррель также призвал к скорейшему прекращению огня в Секторе Газа.

Все страны Европейского Союза обязаны выполнять ордер Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет Europa Press.

"Это не политическое решение, это решение международного суда, и решения судов должны уважаться и выполняться", - сказал он во время визита в Иорданию.

Боррель подчеркнул, что решение Международного уголовного суда является "обязательным" для стран ЕС, поскольку все они являются членами МУС.

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Кроме того, глава дипломатии ЕС призвал к скорейшему прекращению огня в Секторе Газа. Он добавил, что международное сообщество должно сделать шаг вперед, чтобы противостоять "апокалиптической" ситуации в регионе.

"Мне очень жаль, что мы не смогли положить этому конец", - заявил он.

Ордер на арест Нетаньяху и Галланта - что известно

Напомним, что 21 ноября Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта. В Палате предварительного производства отметили, что ордера были выданы за "преступления против человечности и военные преступления". В МУС подчеркнули, что премьер-министр и экс-глава Минобороны препятствовали и ограничивали предоставлению гуманитарной помощи жителям Газы.

Ранее УНИАН сообщал, что Катар вышел из переговоров Израиля и ХАМАС. У страны есть целая группой дипломатов, специально обученных ведению мирных переговоров, но даже они не смогли добиться результата.

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