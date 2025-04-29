В МИД страны объяснили такое решение.

Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Венгерский парламент только что проголосовал за выход из Международного уголовного суда. Этим решением мы отказываемся быть частью политизированной институции, которая потеряла свою беспристрастность и авторитет", - отметил он.

Выход Венгрии из МУС - что известно

В начале апреля этого года сообщалось, что премьер-министр страны Виктор Орбан подписал решение о выходе Венгрии из МУС.

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Сообщение о выходе страны из организации совпало с визитом премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Венгрию. Известно, что страна, как участница Римского статута Международного уголовного суда была юридически обязана выполнять ордера на арест, которые выдает этот суд. Поэтому Венгрия должна была арестовать Нетаньяху, однако Орбан тогда подчеркнул, что не будет этого делать.

В частности премьер-министр страны осудил МУС из-за ареста Нетаньяху за вероятные военные преступления в секторе Газа.

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