Ордера были выданы за "преступления против человечности и военные преступления".

Палата предварительного производства I Международного уголовного суда сегодня, 21 ноября, выдала ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта. Об этом сказано на сайте МУС.

Ордера были выданы за "преступления против человечности и военные преступления", совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года. Обычно ордера классифицируются как "секретные" в целях защиты свидетелей и обеспечения проведения расследований, но Палата посчитала, что жертвы Израиля и их семьи должны быть осведомлены об их существовании.

Палата полагает, что Нетаньяху и Галлант несут уголовную ответственность "за преступления против человечности и военные преступления" как соучастники и гражданские начальники, направив нападение на гражданское население Палестины.

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Также в Палате раскритиковали Нетаньяху и Галланта за нарушения международного гуманитарного права по отношению к жителям Палестины. Там подчеркнули, что право, которое касается немеждународного вооруженного конфликта, применимо к боевым действиям между Израилем и террорестической организацией ХАМАС.

В ведомстве добавили, что премьер-министр и экс-глава Минобороны препятствовали и ограничивали предоставлению гуманитарной помощи жителям Газы.

"Ограничения вместе с отключением электроэнергии и сокращением поставок топлива также серьезно повлияли на водоснабжение в Газе и на способность больниц оказывать медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

Также был отклонен запрос Израиля, в котором страна оспаривала юрисдикцию Международного уголовного суда в отношении ситуации в Палестине. Помимо этого Иерусалим просил Палату предварительного производства распорядиться, чтобы прокуратура предоставила новое уведомление о начале расследования своим властям.

Первый запрос был отклонен на основании того, что признание Израилем юрисдикции суда не требуется. Он может осуществлять свою юрисдикцию на основе территориальной юрисдикции Палестины.

Кроме того, в суде отметили, что обвинение уведомило Израиль о начале расследования еще в 2021 году. Тем не менее Иерусалим решил не подавать никаких ходатайств об отсрочке расследования.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Катар вышел из переговоров Израиля и ХАМАС. Отмечается, что у страны есть целая группой дипломатов, специально обученных ведению мирных переговоров, но даже и у них не всегда получается добиться результата.

Кроме того, мы писали, что Во время атаки Израиля на Иран в конце октября был уничтожен сверхсекретный центр ядерного оружия. Тем не менее страна продолжает отрицать, что стремится разработать ядерное оружие.

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