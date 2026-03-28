Война в Иране движется к дальнейшей эскалации, - экс-советник Трампа

Эксперт прогнозирует, что США придется осуществить наземные операции.

Бывший эксперт Белого дома по Ирану Нейт Суонсон считает, что переговоры администрации Дональда Трампа с Ираном обречены на неудачу. По его словам, ни одна из сторон, похоже, не готова искать пути отступления на данном этапе. В интервью Politico он объяснил, почему нет четкого пути выхода из этой ситуации – и предрекает дальнейшую эскалацию в этом конфликте.

"Я думаю, что обе стороны, вероятно, иррационально уверены в своих силах, и это немного тревожит. Поэтому я думаю, что война, вероятно, продлится дольше, чем кто-либо ожидал", - говорит он.

Он отметил, что Трамп продолжает верить, что военные успехи ведут к политической капитуляции Ирана, однако этого не происходит.

Видео дня

"Я думаю, что мы застрянем в этом конфликте надолго, и, вероятно, нас ждут эскалации. Проблема в том, что президент не собирается давать никаких отступлений, и, думаю, нам, скорее всего, придётся пройти через некоторые из тех наземных операций, которые он рассматривает", - считает Суонсон.

Он подчеркнул, что Иран не капитулирует, поэтому идея Трампа о том, что он сможет в одностороннем порядке закончить конфликт, обречена на провал – "придётся либо эскалировать конфликт, либо пойти на компромисс".

Он также считает, что единственное, что может заставить Трампа пойти на деэскалацию – это состояние рынка и масштаб экономических трудностей.

Проблемы США в Иране

СМИ писали, что за четыре недели войны с Ираном американские военные выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk, расходуя высокоточное оружие с такой скоростью, которая тревожит некоторых чиновников Пентагона.

При этом американская разведка с уверенностью фиксирует уничтожение лишь примерно трети иранских ракет.https://www.unian.net/weapons/ssha-mogut-podtverdit-unichtozhenie-lish-okolo-treti-iranskogo-arsenala-raket-reuters-13330041.html Аналогичная оценка дается и по дронам: подтверждено уничтожение лишь части мощностей, при этом Иран сохраняет значительный потенциал и может восстановить часть арсенала.

