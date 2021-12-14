Беларусская и российская сторона знают, что оставить из советского прошлого, сказал "президент".

Самопровозглашенный белорусский "президент" Александр Лукашенко утверждает, что Союзное государство Беларуси и России будет лучше, чем Евросоюз и СССР.

Союз, созданный Беларусью и РФ, "будет более продвинутым и более стабильным", рассказал Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

По словам Лукашенко, белорусская и российская сторона не ставят перед собой конкретных сроков по созданию Союзного государства, а будут идти шаг за шагом.

Читайте такжеЛукашенко признался, что он и Путин – родные братья"Во-первых, потому что мы учтем все ошибки Европейского Союза, чтобы их не повторять, а опыт будем использовать, положительный опыт, который полезен для нас. И, во-вторых, мы ведь вышли из единого государства, из Советского Союза, и мы многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится", – заявил так называемый "лидер" Беларуси.

Лукашенко сказал, что по этим причинам союз его страны и России "будет более мощный, продуманный и продвинутый".

"…Мы не ставим перед собой никаких сроков. Двадцать пятый, тридцатый или какой-то там год. Мы будем идти… шаг за шагом", – добавил он.

Напомним, летом 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, в результате которых тогдашний действующий президент Александр Лукашенко якобы победил с огромным отрывом.

Оппозиция Беларуси утверждала, что выборы в Беларуси 2020 были сфальсифицированы, и начались массовые акции протеста. Силовики жестко расправлялись с протестующими, СМИ писали о жертвах и пострадавших.

Ряд стран Запада не признали белорусские выборы и не считает Лукашенко легитимным президентом. В отношении Беларуси были введены новые санкции.

Что такое Союзное государство Беларуси и России – справка УНИАН

Союзным государством Беларуси и РФ называют поэтапно создаваемое надгосударственное образование, в результате которого должно появиться единое политическое, экономическое, военное, таможенное, валютное, юридическое, гуманитарное и культурное пространство.

Договор о создании Союзного государства был подписан в Москве 8 декабря 1999 года. Документ вступил в силу 26 января 2000-го.

В конце 2019 года была утверждена дорожная карта, в которой была описана более углубленная интеграция Беларуси в состав Союзного государства.

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Автор: Екатерина Присяжнюк