Вслед за Вашингтоном пакет санкций ввел и ЕС.

Минфин США одобрил очередной пакет санкций против Беларуси, в частности, против сына Лукашенко – Дмитрия Лукашенко и ряда белорусских компаний.

Об этом говорится в сообщении на сайте американского ведомства.

В санкционном перечне – "Президентский спортивный клуб", Белорусская калийная компания, "Агроразвет", "Белтехэкспорт", "Славкалий" и авиаперевозчик "Трансавиаэкспорт".

Всего ограничения касаются 20 человек, 12 юридических лиц и трех самолетов, которые принадлежат "Славкалию" и "Трансавиаэкспорту".

Читайте такжеБывший канцлер Австрии Себастьян Курц уходит из политикиВслед за Вашингтоном пакет санкций ввел и ЕС. Под европейские санкции попали 17 граждан Беларуси и 11 компаний (в том числе, авиакомпания "Белавиа", "Беларусьнефть", "ГродноАзот" и туристическое агентство "Центркурорт").

ОБНОВЛЕНО. Также против Беларуси ввела новые санкции и Великобритания. Под них попали, в частности, пропагандист Григорий Азаренок и спецкорреспондент "СБ. Беларусь сегодня" Людмила Гладкая, которая на камеру "опрашивала" протестующих, задержанных силовиками.

Протесты в Беларуси и действия Лукашенко

В августе 2020 года в Беларуси вспыхнули массовые протесты из-за фальсификации президентских выборов, в результате которых ЦИК страны в очередной раз объявил Александра Лукашенко президентом Республики.

Десятки оппозиционных политиков и тысячи несогласных с действиями режима граждан были вынуждены покинуть страну из-за политического давления и преследования управляемыми Лукашенко правоохранительными органами.

Из-за насилия по отношению к своим оппонентам действия Александра Лукашенко осудили в ЕС и США, а также в Украине. Против лиц, причастных к задержаниям и убийствам протестующих, были введены санкции. Самого Лукашенко ни ЕС, ни Украина не признают президентом.

Тогда главным партнером Лукашенко оказался его давний союзник, российский лидер Владимир Путин. В отличие от Запада, Кремль избегал критики действий самопровозглашенного президента.

Беларусь еще больше сблизилась с Россией после ухудшения отношений Лукашенко с ЕС и Украиной.

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Автор: Виолетта Орлова