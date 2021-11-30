В период холодной войны США разместили в Западной Европе значительное количество ядерных боеголовок.

Александр Лукашенко заявил, что в случае размещения ядерного оружия НАТО в Польше согласится разместить такое же оружие РФ в Беларуси.

Об этом он заявил в интервью одиозному кремлевскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

"Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. Мы договоримся какое (оружие –УНИАН). То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективным в таком столкновении", – сказал Лукашенко.

Политик добавил, что "мы на территории Беларуси к этому готовы", и что он, как "добрый хозяин", ничего, мол, не разрушил: "все сараи стоят на месте".

Как писал УНИАН, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что американское ядерное оружие может оказаться "к востоку от Германии", если правительство ФРГ откажется от его размещения на своей территории.

Отказ Германии от ядерного оружия

В мае 2020 года посол США в Польше Джорджетт Мосбахер предположила, что Польша могла бы разместить на своей территории ядерное оружие США.

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл обвинил Германию в подрыве усилий НАТО по ядерному сдерживанию, выступив с критикой в адрес младших партнеров канцлера Ангелы Меркель по коалиции после того, как некоторые из их лидеров призывали к ядерному разоружению.

В статье для немецкой газеты Die Welt посол Гренелл написал: "Вместо того, чтобы подрывать солидарность, которая составляет основу ядерного сдерживания НАТО, Германии сейчас нужно выполнять свои обязательства перед союзниками и продолжать инвестиции в ядерные усилия НАТО".

США модернизировали свое ядерное оружие, дислоцированное в Германии.

В период холодной войны США разместили в Западной Европе значительное количество ядерных боеголовок. После 1991 года большую их часть вывезли, но около 150 бомб до сих пор остаются на континенте и хранятся на территории разных стран, в частности Италии, Бельгии, Нидерландов, Германии и Турции.

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Автор: Яна Ставская