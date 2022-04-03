В оригинале эти слова адресованы агрессору Путину.

Пособник путинского режима Александр Лукашенко стал героем мемов после встречи с президентом страны-агрессора. Его речь в TikTok, Instagram и Facebook, кажется, не высмеял только ленивый.

Пользователи сети "переместили" белорусского диктатора в различные ситуации и сопроводили видео его же словами со встречи с Путиным: "А я сейчас вам покажу, откуда на Белорусь готовилось нападение".

УНИАН собрал подборку самых смешных мемов с Лукашенко "А я сейчас вам покажу...".

Так, "бацька" пытается в шуточных роликах "достучаться" к сидящим на лавочке бабушкам, девушке на американских горках, бездомным на вокзале, инопланетянам, зрителям в кинотеатре. Его "вмонтировали" в выступление балерин, фильм "Операция "Ы" и друге приключения Шурика...", программу "Давай поженимся".

Ранее российский оккупант Андрей Рязанцев, который в марте вместе со своими сослуживцами сдался в плен украинским военным, стал новым интернет-мемом.

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