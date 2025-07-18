Рассказываем, какие собаки дольше всего живут среди больших пород

Каждому хотелось бы, чтоб его собака жила как можно дольше и не покидала его. К сожалению, у всех живых существ ограниченный срок жизни.

Мы разобрались, какие породы собак самые долгоживущие среди крупных хвостатых. Если остановить свой выбор на одной из них, можно дольше не расставаться с четырехлапым другом.

Какие собаки долго живут

Существуют большие собаки, которые долго живут и остаются активными до старости. Стоит отметить, что мы указываем средние цифры продолжительности жизни. Есть собаки, которые живут дольше или меньше. На это влияют условия содержания и состояние здоровья. Очень часто причиной смерти становится не старость и граничный возраст, а болезни и несчастные случаи.

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Теперь переходим к тому, какие собаки живут долго.

Аляскинский маламут

Они живут в среднем около 12-14 лет, что достаточно хороший показатель для такой большой породе. Это умные и выносливые собаки, которые для поддержания здоровья нуждаются в большом уровне активности.

Лабрадор ретривер

Эти четырехлапые живут 11-14 лет. Они очень дружелюбные и легко обучаются. При правильном уходе могут дожить до глубокой старости.

Королевский пудель

Одна из самых долго живущих крупных пород. Живут где-то 12-15 лет. Это умные собаки, которые прекрасно подходят, если дома есть аллергики. Они почти не линяют.

Голден ретривер

Живут около 10-14 лет. Они известны как добрые и семейные собаки, наделенные высоким интеллектом.

Бордер-колли

Способны проживать 13-16 лет. Эти собаки очень энергичные, нуждаются в умственной и физической нагрузке.

Бельгийская овчарка (малинуа)

Они живут около 12-14 лет. Часто используются как служебные собаки благодаря своему уму и выносливости.

Немецкая овчарка

Способна прожить 10-13 лет. При хорошем питании и умеренной нагрузке может достичь и большего возраста.

Португальская сторожевая собака

Живет около 12-14 лет. Преданная порода с сильным инстинктом охранника. Известен случай, когда ее представитель доживал до 31 года.

Хаски

В среднем живут 12-15 лет. Надежные и выносливые собаки. Способны доживать до 18 лет, но это редкие случаи.

Анатолийская овчарка

Это одна из самых долго живущих охранных пород. Ее представители живут до 15 лет, а некоторые из них даже до 17 лет.

Стоит отметить, что на долголетие собак влияют такие факторы:

сбалансированное питание;

контроль веса;

умеренные физические нагрузки;

уход за суставами;

генетика и регулярные осмотры у ветеринара.

Если обеспечить их всем необходимых, то они будут долго жить.

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