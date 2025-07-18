Ученые обнаружили в 400 световых годах от Земли новую планету, которая похожа на Юпитер

TOI-4465 b представляет собой ценный объект для изучения газовых гигантов.

В 400 световых годах от Земли ученые обнаружили новую планету, которая получила название TOI-4465 b. Она имеет сходство с Юпитером, пишет Mirror.

Отмечается, что это открытие стало возможно благодаря миссии NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite и сети любителей-астрономов Unistellar. Старший астроном Института SETI Франк Марчис заявил, что эта планета помогает восполнить пробел в знаниях о планетных системах.

"TOI-4465 b - это "умеренный" Юпитер, представляющий собой ценный объект для изучения газовых гигантов, которые заполняют пробел между наиболее плодородными газовыми гигантами и теми, что находятся в нашем солнечном соседстве", - сказал он.

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В издании добавили, что TOI-4465 b совершает полный оборот вокруг своей звезды каждые 102 дня. Подтвердить существование этой экзопланеты было чрезвычайно сложно.

Ученые поделились, что им удалось уловить сигнал транзита планеты (затемнение звезды, вызванное прохождением планеты перед ней) только один раз. После этого они собрали данные о радиальной скорости, чтобы определить движение звезды по направлению к Земле или от нее.

По словам ученых, TOI-4465 b является самой массивной гигантской планетой с длительным периодом вращения, которая проходит перед звездой с металличностью, меньшей, чем у Солнца.

"Это отличный кандидат для последующих наблюдений за его атмосферой, поэтому есть большая вероятность, что космический телескоп Джеймса Уэбба будет наблюдать за этой планетой в будущем", - подчеркнул Марчис.

Почему колонизация Марса обречена на провал

Ранее астрофизик Адам Беккер объяснил, почему не поддерживает идею колонизации Марса. По его словам, эта планета является ужасным вариантом убежища для человечества.

Беккер отметил, что на Марсе жизнь будет ограничена герметичными куполами. Он подчеркнул, что любой сбой в критически важных системах приведет к немедленной катастрофе.

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