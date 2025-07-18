Этот беспилотник может переносить на себе другие дроны.

Изобретение "Урсула" стало последним пополнением украинского флота беспилотных катеров. Имея длину всего один метр, он может быть самым маленьким в мире авианосцем, который перевозит дроны для разведывательных или атакующих миссий. Об этом пишет Forbes.

"Урсула" является меньшим по размеру по сравнению с другими морскими дронами, однако он может путешествовать вверх по рекам и через болотистую местность, а также нанести удар по оккупантам во многих новых местах.

"Многоцелевое судно "Урсула" может быть оснащено датчиками для осуществления речного патрулирования или небольшим взрывным зарядом для самоубийственных атак на вражеские лодки", - подчеркнули в материале.

Видео дня

В то же время на видео, которое опубликовали в соцсетях, не показано, как дрон взлетает с лодки, а также нет никаких других подробностей, поэтому проект может находиться на ранней стадии разработки.

"Однако подобные беспилотные катера или надводные корабли без экипажа (Uncrewed Surface Vessels, USV) уже эксплуатируются, и запуск беспилотников с надводных кораблей уже является стандартной практикой", - отметили в Forbes.

В свою очередь в то время как большие беспилотники атакуют цели в открытом море или дальше вдоль побережья, "Урсула", скорее всего, больше предназначен для ведения боевых действий на реке. Поэтому способность скрыто перемещать FPV-дрон в атакующую позицию и наносить удары по врагу за много километров от воды открывает новые возможности.

"В будущем миниатюрные авианосцы смогут атаковать цели на большей, гораздо большей дальности. Существующие малые беспилотные летательные аппараты, которые не полагаются на батареи, а черпают энергию из окружающей среды, имеют фактически неограниченную дальность полета", - уверяют в издании.

Украинское оружие - последние новости

Ранее спецпредставитель США Кит Келлог очень высоко оценил производство украинских БпЛА. По его словам, Украина лидирует в этом новом типе войны с использованием дронов, и США должны обратить на это внимание.

"В этой новой эпохе/типе войны они лидируют. Их скорость инноваций и способность к переработке поражают. Наша оборонно-промышленная база должна принять это во внимание и адаптироваться", - отметил Келлог.

В то же время издание The Telegraph писало, что западные фирмы воруют украинские БпЛА-технологии под видом сотрудничества. В частности главный исполнительный директор украинской компании Skyeton Роман Княженко отметил, что представители европейских компаний посещали его фирму с предложениями сотрудничества, но использовали это время, чтобы попытаться разведать ее секреты.

"Потом они делают замечательные презентации о том, как они работают в Украине. Но на самом деле они совершили лишь несколько полетов во Львове. Иногда я открываю презентации других [беспилотных] летательных аппаратов из Европы и вижу буквально свои собственные слова, без изменений", - отметил разработчик.

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