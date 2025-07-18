Курс гривни к евро установлен на уровне 48,61 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 21 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,75 гривны за доллар. То есть украинская валюта укрепилась на 12 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,61 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 16 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,74/41,77 грн/долл., а евро – 48,60/48,62 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

В обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,75 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,65 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,85 грн/евро, а курс продажи – 48,65 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 18 июля подешевел на 6 копеек и составляет 41,99 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также подешевел на 20 копеек и составляет 48,85 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,39 гривни, а евро – по курсу 47,85 гривни за единицу иностранной валюты.

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