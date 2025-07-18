По словам Климкина, это история, которая "будет держать" Трампа.

Некоторые обозреватели считают пустой угрозой 50-дневный ультиматум, который Дональд Трамп выставил Владимиру Путину. Однако на самом деле президенту США все же придется как-то реагировать, если в отведенный срок Россия не достигнет никаких мирных договоренностей с Украиной. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии "Новини.LIVE".

"Как бы нам не было больно смотреть на эти "50 дней" - для геополитики это действительно не срок", - сказал он.

По словам Климкина, по завершению этого срока Трампу придется как-то реагировать.

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"То есть, такой вариант, что он на 51-й день скажет "ну, не получилось, даю еще 50", может конечно [состояться], но тогда все покажут пальцем и скажут "Дональд, как-то по-свински, ты же обещал"... Это история, которая Трампа уже будет держать", - отметил дипломат.

Ультиматум Путину от Трампа

Как сообщал УНИАН, 14 июля во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Дональд Трамп заявил, что дает России 50 дней на достижение мирного соглашения или прекращение войны, которую страна-агрессор ведет против Украины. Он подчеркнул, что в противном случае Москва и ее партнеры столкнутся с пошлинами в размере 100%.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что это не пустая угроза, Трамп действительно установил для России "дедлайн" в 50 дней для достижения соглашения о мире или прекращении огня в войне против Украины. Иначе Москву будут ждать новые ограничения. По ее словам, в случае отказа выполнять условия Вашингтона Москва столкнется и с повышением пошлин.

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