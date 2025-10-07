И за это четвертый год расплачивается Украина.

Говоря о своих попытках договориться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным летом 2021 года, экс-канцлер Германии Ангела Меркель напомнила, что вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном они настаивали на создании "нового формата", в котором говорили бы напрямую с Кремлем от имени Европейского союза.

Однако эта инициатива якобы провалилась из-за сопротивления "прежде всего стран Балтии, а также Польши", считает она. В итоге, вместо того чтобы обратиться к Кремлю единым европейским голосом, европейским лидерам пришлось поодиночке пытаться убедить Путина "отступить от края пропасти", пишет The Telegraph. И Меркель, судя по всему, подразумевает, что именно это роковое отсутствие единства в Европе побудило российского лидера начать войну, формально обвинив Польшу и страны Балтии в том, что произошло 24 февраля 2022 года.

Как сама Меркель сказала в недавнем интервью: "Мы сегодня уже не сможем выяснить, что бы произошло, если бы, например, Европа тогда говорила единым голосом". Но в более широком историческом контексте ясно одно: страны Балтии, которые громко предупреждали о надвигающейся российской агрессии, оказались правы, а Меркель — ошибалась, пишет СМИ.

Почему вся эта старая история снова вызывает споры сегодня

Журналисты пишут, потому что основные противоречия Запада времён, предшествовавших войне, никуда не делись. И теперь они напрямую влияют на её исход. В преддверии вторжения, когда Джо Байден был президентом США, Белый дом с осторожностью относился к поставкам Украине наступательного вооружения, опасаясь эскалации.

Сейчас администрация Трампа отказалась от финансирования украинских военных усилий, переложив эту задачу на Европу. Но Европа остаётся столь же разобщённой, как и до войны. И именно в этом она была права: лидеры Европы слишком разобщены, чтобы противостоять Путину.

"Преемник Меркель, Фридрих Мерц, не присоединился к "коалиции желающих", возглавляемой Макроном и Киром Стармером, которая предлагает ввести в Украину европейские миротворческие силы. Страны Балтии, как и прежде, решительно антироссийски настроены, но новый президент Польши Кароль Навроцкий выступает против вступления Украины в ЕС и НАТО и отменил льготы для украинских беженцев", - говорится в материале.

Венгрия и Словакия, в свою очередь, выступают против военной помощи Киеву и продолжают покупать российскую нефть и газ. В новоизбранном парламенте Чехии большинство у партии, скептически настроенной по отношению к Украине.

Историки ещё долго будут спорить, спровоцировала ли Европа Путина своей политикой или, напротив, недооценила угрозу и не сделала достаточно, чтобы предотвратить войну. Но одно ясно после трёх с половиной лет боёв: Европа до сих пор не выработала единой стратегии противостояния Путину, и цену за это продолжает платить Украина, заявляют журналисты.

