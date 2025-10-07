Сикорский отметил, что Польша не любит сделок, "заключенных над своими головами".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором она обвинила Варшаву, а также Литву и Латвию в причастности к началу полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом пишет Polsat News.

В издании напомнили, что в недавнем интервью Меркель рассказала, что в 2021 году вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном она хотела организовать переговоры Европейского Союза с российским диктатором Владимиром Путиным, но против этого выступили страны Балтии и Польша. По словам главы МИД Польши, это "такая же правда", как и заявление экс-канцлера Германии о том, что никто из Центральной Европы не протестовал против "Северного потока".

"Это чистая правда. Посмотрите, как отреагировало немецкое правительство на то, что я сказал в 2007 году о том, что нам не нравятся соглашения, заключаемые над нашими головами, так что, видимо, канцлер забыла, как ее собственное правительство отреагировало на наши протесты", - сказал Сикорский, комментируя слова Меркель.

Отмечается, что в этом же интервью экс-канцлер Германии выразила мнение, что именно отсутствие в Европе общей политики в отношении России могло привести к полномасштабному вторжению в Украину.

Меркель обвинила Польшу и страны Балтии во вторжении РФ в Украину - что известно

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan заявила, что Польша и страны Балтии несут общую ответственность за вторжение России в Украину. Она добавила, что в 2021 году пыталась создать новый формат прямых переговоров ЕС с главой РФ Владимиром Путиным, поскольку, как она признала, Минские соглашения "Путин уже не воспринимал всерьез".

По словам Меркель, против этой инициативы выступили Польша, Литва, Латвия и Эстония.

"В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, и началась агрессия Путина", - рассказала бывший канцлер Германии.

