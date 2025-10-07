6 октября премьер-министр Франции Себастьян Лекорню ушел в отставку, не пробыв на посту даже месяца.

После того, как французское правительство рухнуло, продержавшись у власти меньше суток, европейские чиновники и дипломаты высказали опасения, что лидерство президента Эммануэля Макрона в таких международных вопросах, как Украина и сектор Газа, будет фатально ослаблено. Некоторые опасались, что в результате вся экономика еврозоны вскоре может оказаться под угрозой, пишет Politico.

"Франция слишком велика, чтобы рухнуть, поэтому эта бесконечная политическая нестабильность ставит под угрозу всю еврозону", — заявил европейский дипломат. - Это главная тема всех сегодняшних разговоров".

Как подчеркивается в статье, Франция — вторая по величине экономика Европейского союза, ведущий игрок в "Большой семёрке", единственная ядерная держава ЕС и постоянный член Совета Безопасности ООН. Не менее важно и то, что при Макроне эта политическая сила, определяющая ход дел в ЕС, могла сравниться лишь с мощью Германии.

Видео дня

"Некоторые наблюдатели даже рассматривают возможность досрочной отставки Макрона с поста президента. Его срок полномочий истекает в 2027 году", - говорится в статье.

Это открыло бы возможность для успеха крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен, что потенциально может перевернуть европейскую политику и спровоцировать волну нестабильности, отмечает издание:

"Макрон играл ключевую роль в европейских усилиях по поддержке Украины и всего континента в борьбе с Россией, призывая лидеров других стран активнее вооружать Европу собственным военным потенциалом и координируя действия с союзниками. Его совместная инициатива с премьер-министром Великобритании Киром Стармером по формированию "коалиции желающих" остаётся единственной возможностью поддержать любое возможное мирное соглашение по Украине".

"ЕС невыгодно, если одно из крупнейших государств-членов находится в состоянии хаоса, особенно в нынешней ситуации с безопасностью", — заявил чиновник еврозоны.

Мощный "франко-германский двигатель" — с влиятельными лидерами, работающими вместе в Париже и Берлине — традиционно считается необходимым условием для укрепления и эффективности ЕС. Проблемы Макрона значительно усложняют эту задачу.

Французский чиновник из кабинета уходящего министра признал наличие проблемы. "Это оставляет Францию ​​без внимания в то время, когда Россия вторгается на европейские территории, [когда] у Китая невероятный избыток промышленных мощностей, а [когда] Соединенные Штаты Трампа продолжают совершать глупости", — сказал он. "Я думаю, что лидерство Франции будет отсутствовать. В таких условиях Франция не сможет дать то, что должна".

Франция - последние новости

6 октября премьер-министр Франции Себастьян Лекорню ушел в отставку, не пробыв на посту даже месяца. Отставка Лекорню состоялась всего через несколько часов после того, как он представил свой Кабинет министров. Он был седьмым премьер-министром Макрона.

До этого, 8 сентября, во Франции все правительство премьер-министра Франсуа Байру было отправлено в отставку. Это произошло после того, как он попытался продвинуть непопулярный план экономии в размере 44 млрд евро, включавший отмену двух государственных праздников и замораживание государственных расходов. Правительство Байру проработало 9 месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: