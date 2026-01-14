Ситуация в мире такова, что пора начинать пить, - главный дипломат ЕС

Заявление прозвучало после того, как евродепутаты начали желать друг другу счастливого нового года.

Ситуация в мире сегодня такова, что это "хороший момент", чтобы начать пить. Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Кая Каллас.

Как пишет Politico, такое мнение политик высказала во время общения с лидерами политических групп в Европейском парламенте. По словам двух человек, присутствовавших в зале, Каллас призналась, что она не очень любит спиртное, но сейчас, возможно, самое время начать пить, учитывая события в мире.

"Она выступала примерно в то же время, когда министры иностранных дел Гренландии и Дании встречались с вице-президентом США Дж. Д. Венсом и государственным секретарем Марко Рубио по поводу угроз Дональда Трампа захватить арктический остров", – приводят контекст авторы публикации.

Отмечается, что комментарии Каллас прозвучали после того, как высокопоставленные депутаты Европарламента принялись желать друг другу счастья в новом году.

Как писал УНИАН, Дания направила военное подкрепление в Гренландию на фоне заявлений о возможной аннексии острова со стороны США. В Нууку прибыли передовые подразделения, которые должны подготовить инфраструктуру и логистику для возможного развертывания более крупных сил Дании и союзников. Министр обороны Троелс Лунд Поульсен объявил о намерении обеспечить более постоянное и масштабное военное присутствие в Гренландии в 2026 году с участием других стран НАТО, назвав это ответом на растущие вызовы в Арктике.

Также мы рассказывали, что на фоне публичных угроз Дональда Трампа о возможном ударе по Ирану США начали выводить часть персонала со своих военных баз на Ближнем Востоке в качестве меры предосторожности из-за роста напряженности. По словам неназванных европейских чиновников, американское военное вмешательство выглядит вероятным и может начаться в течение ближайших 24 часов, а израильские источники предполагают, что Трамп уже принял принципиальное решение об операции.

