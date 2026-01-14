Дания отправляет подкрепление в Гренландию на фоне угроз Трампа, - СМИ

Датчане стремятся показать Трампу, что остров защищен – то ли от мнимого вторжения Китая, то ли от гипотетического вторжения США.

Дания направляет военное подкрепление в Гренландию на фоне угроз аннексии острова со стороны США. Как сообщает датское издание DR, в понедельник один из самолетов ВВС Дании приземлился в аэропорту Нуук с военными специалистами.

Передовые военные отряды имеют целью подготовить остров к приему больших сил датской армии и армий союзников этой страны, в частности обеспечить готовность логистики и окружающей среды для приема любых основных сил в будущем.

Сейчас же, по информации издания, большая часть вооруженных сил Дании находится в странах Балтии.

Также в DR сообщают, что 13 января министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен сделал заявление, в котором говорил об увеличении присутствия датских военных в Гренландии.

"Сейчас мы движемся вперед с вопросом более постоянного и большего присутствия в Гренландии со стороны датской обороны, а также с участием других стран. Как и в 2025 году, когда мы видели, что другие страны НАТО участвуют в учениях и тренировочных мероприятиях в Гренландии, теперь мы увидим это и в 2026 году", – сказал министр обороны.

Также он объяснил усиление военного присутствия на острове как "четкий ответ на вызов, с которым сталкивается Арктика".

В министерстве обороны Дании в комментарии DR отметили, что военные увеличили активность в Арктике за последний год, в том числе и на основании заключенных оборонных соглашений: "Среди прочего, вооруженные силы постоянно тренируются для развертывания возможностей в Арктике и присутствуют как часть общего выполнения задач, а также для подготовки будущих мероприятий".

Ситуация вокруг Гренландии

Как сообщал УНИАН, Гренландия обратилась к Великобритании за помощью из-за угрозы со стороны США.

Министр бизнеса и энергетики Гренландии Наая Натанильсен во время выступления в парламенте Великобритании заявила, что правительство Великобритании должно решиться помочь Гренландии отразить угрозы со стороны Дональда Трампа.

"Мы чувствуем себя преданными. Мы считаем, что риторика является оскорбительной, как мы уже много раз заявляли ранее, но также и ошеломляющей, потому что мы ничего не сделали, кроме как поддержали идею о том, что Гренландия является частью американских национальных интересов", – отметила Натанильсен, комментируя угрозы со стороны главы Белого Дома.

