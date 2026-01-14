США могут начать военную операцию против Ирана в ближайшие 24 часа, - Reuters

Пентагон уже приказал своим военным в регионе подготовиться к возможным ответным ударам Ирана.

На фоне публичных угроз Дональда Трампа о возможном ударе по Ирану США начали выводить часть персонала из ряда своих военных баз на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, это делается в качестве меры предосторожности ввиду обострения напряженности в регионе.

Как отмечает Reuters, ранее высокопоставленный иранский чиновник рассказал журналистам, что Тегеран разослал предупреждение соседним странам, на территории которых базируются американские войска. В предупреждении было сказано, что Иран нанесет удар по американским базам, если США начнут новую военную операцию, которой в последнее время угрожает Трамп.

Двое неназванных европейских чиновников заявили изданию, что военное вмешательство США в ситуацию в Иране выглядит вероятным. По словам одного из них, военная операция может начаться в течение следующих 24 часов. Неназванный израильский чиновник также заявил, что Трамп, вероятно, принял решение о вмешательстве, хотя масштабы и сроки еще не ясны.

Угрозы Трампа в адрес Ирана

Как писал УНИАН, в течение последних дней Дональд Трамп и представители его команды сделали ряд публичных заявлений, в которых поддержали участников уличных протестов и пригрозили военными ударами по Ирану, если власти страны будут жестоко подавлять протесты.

Накануне Государственный департамент США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Ирана ввиду ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

