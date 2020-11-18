Сентябрьские опросы показали увеличение нетерпимости к ЛГБТ в Польше.

Комитет по этике Сейма Польши наказал выговорами министра образования Пшемыслава Чарнека и депутата "Права и справедливости" Яцека Жалека, которые некорректно высказывались в адрес ЛГБТ-сообществ.

Об этом сообщает RMF24.

Читайте такжеThe Economist: В 2021 году будет десять тенденций, за которыми стоит следить

Вынесение выговора Чарнеку было принято большинством голосов, а сам министр на заседание комитета не явился.

Накануне президентских выборов в Польше тогда еще член штаба Дуды Пшемыслав Чарнек заявил, что "эти люди (ЛГБТ – УНИАН) не равны нормальным людям". Это спровоцировало скандал среди общественности и политиков.

Сам Анджей Дуда называл пропаганду прав ЛГБТ "идеологией" более разрушительной, чем коммунизм.

Без наказания не остался и депутат правящей партии Жалек, который в июне 2020 года на фоне скандала с гомофобным настроением окружения президента Польши в эфире местного телеканала добавил, что "ЛГБТ – не люди. Это идеология".

Депутат решения комитета не прокомментировал, а вот министр в Twitter добавил, что "голые люди, идущие в центре Лос-Анджелеса, не являются нормальными".

"Этика – их проблема, не моя. Убежден, что президиум Сейма оценит это очевидный для большинства поляков вопрос иначе», – написал Чарнек.

Выговор является высшей мерой наказания Комитета по вопросам этики в Польше.

Гомофобия в Польше: что известно

Согласно опросу FRA, 60% респондентов подтвердили, что в Польше выросла нетерпимость к ЛГБТ+.

В сентябре 2020-го председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что ЛГБТ – это угроза для западной цивилизации, и призвал бороться с ней.

9 ноября стало известно, что польскому Сейму собираются подать законопроект, предусматривающий запрет маршей равенства. Главным пунктом законопроекта является запрет на проведение маршей равенства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Яна Ставская