Президент Польши Дуда заявил, что его слова про ЛГБТ идеологию вырвали из контекста

Он утверждает, что его слова о "идеологию ЛГБТ" и сравнение с коммунистической были вырваны из контекста журналистами.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его слова про "идеологию ЛГБТ", которую он сравнил с коммунистической, журналисты вырвали из контекста.

"И опять-таки, как часть грязной политической борьбы, мои слова вырваны из контекста. Я искренне верю в разнообразие и равенство. (...) В то же время убеждение любого меньшинства не могут быть навязаны большинству под фальшивой претензией на толерантность", - написал он в серии сообщений на английском языке в своем Twitter в воскресенье, 14 июня, пишет DW.

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Накануне Дуда выступал перед избирателями в городе Бжег и заявил, что ЛГБТ - это не о людях, а об идеологии. Он добавил, что поколение его родителей не для того боролось против коммунизма, чтобы пришла другая идеология, "которая является еще более разрушительной для человека".

Дуда утверждает, что в польское общество и школы пытаются сегодня протащить новую идеологию, которая, по его словам, является "необольшевизмом". Он резко раскритиковал попытки поднимать темы прав ЛГБТ в школе.

Права ЛГБТ-сообщества стали одной из ключевых тем президентской предвыборной кампании в Польше. Дуда является ставленником правящей в стране консервативной партии "Право и справедливость", которая считает, что права ЛГБТ подрывают традиционные ценности польского общества.

Одним из конкурентов действующего главы государства на выборах президента, которые состоятся 28 июня, является мэр Варшавы Рафал Тжасковський, который призывает к толерантности в отношении гомосексуалов. ПиС критикует Тжасковського за введения в польской столице в школах программы полового воспитания, которая включает и вопросы ЛГБТ.

Как сообщал ранее УНИАН, по результатам исследования, 40% представителей ЛГБТ в ЕС подверглись травли за последний год.

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