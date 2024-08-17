Также в России заявили, что возбудят уголовные дела против двух итальянских журналистов.

Министерство иностранных дел России сообщило, что вызывает посла Италии в Москве из-за "незаконного пересечения границы" группой корреспондентов итальянского государственного телеканала RAI, которые на этой неделе вели репортаж из части Курской области, которую контролирует Украина, пишет Reuters.

"Послу выражен решительный протест в связи с действиями съемочной группы итальянской государственной телерадиокомпании RAI, которая незаконно въехала на территорию Российской Федерации", - говорится в заявлении.

В свою очередь министерство иностранных дел Италии заявило для Reuters, что посол Чечилия Пиччони объяснила властям РФ, что RAI и его новостные команды "планируют свою деятельность абсолютно независимо и автономно".

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Известно, что в среду RAI выпустил в эфир первый репортаж для иностранных СМИ из российского города Суджа, который был снят на начальном этапе наступления Украины на территорию РФ.

В Reuters отметили, что итальянская съемочная группа, которая работала под сопровождением украинских военных, передала в эфир кадры из поврежденного войной города.

В то же время российский Telegram-канал "Baza" сообщил, что Министерство внутренних дел страны планирует возбудить уголовные дела против двух журналистов RAI за незаконное пересечение российской границы.

Курская область - последние новости

Ранее командующий войсками НАТО в Европе в 2009-2013 годах Джеймс Ставридис сообщил, что операция ВСУ на территории Курской области РФ является "потрясающим поворотом" в войне России против Украины. Он отметил, что украинские военные, которые, казалось, месяцами уступали территорию гораздо более многочисленной российской армии, за последние несколько недель достигли больших территориальных успехов, чем их противники.

В то же время украинский военный Иван Тимочко рассказал, что россиянам для того, чтобы остановить наступление украинцев в Курской области, нужно перебросить десятки тысяч оккупантов.

По его словам, при ведении мобильной войны необходимо применять много техники. "...даже те подразделения, которые сейчас противопоставлены ВСУ, - они были обеспечены лишь на 30-40%, все остальное было на фронте в Украине".

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