По словам Джеймса Ставридиса, впервые Украина провела настоящую наступательную операцию с применением комбинированных вооружений.

Операция Вооруженных сил Украины на территории Курской области РФ является "ошеломляющим поворотом" в войне России против нашего государства. Об этом в своей колонке для Bloomberg написал командующий войсками НАТО в Европе в 2009-2013 годах Джеймс Ставридис.

Он напомнил, что прошло почти столетие с момента последнего вторжения в Россию другого суверенного государства - это была гитлеровская Германия в июне 1941 года, и для нацистов она закончилась не лучшим образом, ведь военная неудача повторила вторжение Наполеона в начале XIX века, который дошел до Москвы, но вынужден был отступить с катастрофическими потерями.

"Теперь, впервые в XXI веке, вторгшаяся военная держава, Украина, владеет сотнями квадратных миль российской территории, захватывает пленных российских военных и заставляет ввести чрезвычайное положение и эвакуацию в Белгородской и Курской областях", - отмечает военный. Видео дня

По его словам, украинские военные, которые, казалось, месяцами уступали территорию гораздо более многочисленной российской армии, за последние несколько недель достигли больших территориальных успехов, чем их противники.

"Впервые Украина осуществила то, на что были направлены более чем двухлетние советы и поддержка Запада: провела настоящую наступательную операцию с применением комбинированных вооружений", - пишет Ставридис.

По его мнению, украинцы доказали, что могут превосходить своих более крупных и менее ловких противников, при этом они также продемонстрировали способность обеспечивать логистические поставки, связь и медицинское обслуживание, что неоднократно становилось камнем преткновения для россиян.

"Также стоит отметить способность Украины подготовить и провести операцию, несмотря на присутствие российских спутников и оперативных сотрудников разведки. Гораздо сложнее достичь элемента внезапности на современном поле боя под немигающим оком современных систем наблюдения, от беспилотников до передовых кибервозможностей", - резюмирует эксперт.

Операция ВСУ в Курской области РФ - последние новости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о боях и продвижении в Курской области РФ. Он сообщил, что на некоторых направлениях ВСУ продвинулись на расстояние от одного до трех километров.

В то же время Сырский подчеркнул, что система логистики работает без сбоев, и "все мероприятия выполняются в соответствии с планом".

Вас также могут заинтересовать новости: