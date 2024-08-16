Российским захватчикам в Курской области надо вести мобильную войну, поделился мнением глава Совета резервистов Сухопутных войск.

Идет полномасштабная война в Украине, и россиянам для того, чтобы остановить наступление украинцев в Курской области, необходимо перебросить десятки тысяч оккупантов.

Противникам на Курщине надо вести мобильную войну, поделился мнением украинский военный, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии YouTube-каналу "РБК-Украина". Эксперт отметил, что при ведении мобильной войны необходимо применять много техники. "...даже те подразделения, которые сейчас противопоставлены ВСУ, - они были обеспечены только на 30-40%, все остальное было на фронте в Украине", - подчеркнул воин.

Тимочко отметил, что для построения качественной обороны в Курской области врагам нужно привлечь много живой силы. "Начнем с того, что для того, чтобы остановить ВСУ на Курщине им надо перебросить десятки тысяч военных. А для того, чтобы построить качественную оборону и остановить наши войска им нужно от 50 до 100 тысяч личного состава, причем личного состава линейных бригад и подразделений, а не этой мешанины, что они имели сейчас там", - подчеркнул Тимочко.

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ВСУ в начале августа начали освобождать Курскую область, и уже взяли под контроль более 1000 км2 вражеской территории. В Курской области уже создана военная комендатура под руководством генерал-майора Эдуарда Москалева.

По мнению бывшего военного атташе Норвегии в Украине Ханса Петтера Мидттуна, наступление украинских сил в РФ "поможет изменить ход войны". Эксперт считает, что мы способны победить россиян.

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