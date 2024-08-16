Замедление наступления ВСУ в Курской области - это естественно и обусловлено увеличением логистического плеча, необходимостью укрепить фланги и т.д., отметил аналитик.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и россияне уверены, что удержать еще значительную часть Курщины не удастся.

Такое мнение высказал директор программ безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук в эфире "Киев24". Он обратил внимание на то, что противник сейчас строит свои укрепления на достаточно большом расстоянии от мест пребывания наших войск. По его мнению, это говорит, что россияне настроены на то, что большинство Курской области перейдет под контроль Украины.

"Если смотреть по тем окопам, по тем оборонительным линиям, которые россияне строят сейчас, то следует отметить, что они на достаточном расстоянии от наших первых, передовых подразделений. То есть враг убежден, что мы продолжим наступление, и что еще значительную часть Курщины удержать ему не удастся", - сказал Лакийчук.

Видео дня

Он также прокомментировал темпы наступления ВСУ. "Темпы наступления нашего замедляются. И это естественно. Потому что фронт отодвигается от нашей границы, плечо логистическое увеличивается, вводятся вторые эшелоны, украпляются фланги. И все надо делать одновременно", - отметил он.

Важные новости - сегодня это стоит прочитать о войне

Как сообщал УНИАН, операция ВСУ в Курской области России началась 6 августа. Военное руководство Украины длительный период не комментировало действий украинских военных на территории РФ.

10 августа президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что война переходит на территорию агрессора. 16 августа в ВСУ показали первые часы наступления в Курской области. Военные отметили, что тщательная подготовка, внезапность и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции.

По состоянию на 15 августа под контролем Сил обороны Украины находилось 82 населенных пункта Курской области РФ. На подконтрольной украинским войскам территории Курщины создана военная комендатура во главе с генерал-майором Эдуардом Москалевым. Из разных источников поступает информация о том, что российские военные в Курской области пачками сдаются ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: