Это сделало бы расследование инцидента фактически невозможным.

Россия, запретив самолету "Азербайджанских авиалиний" садиться на свои аэродромы, могла надеяться на то, что он не дотянет до Казахстана и упадет в Каспийском море, и это сделает невозможным расследование инцидента. Такое мнение высказал авиаэксперт Богдан Долинце в интервью "Украинскому Радио".

Как отметил эксперт, в случае падения самолета в воду риски еще больше, чем при падении на землю.

"За счет скорости, высоты падения удар о воду аналогичен падению на бетон, но при этом для пассажиров на борту самолета, кроме риска умереть во время самого падения, добавляется дополнительный риск утонуть. Так же им надо ждать как минимум несколько часов, пока хотя бы первые спасательные средства смогут добраться до точки катастрофы на море", - пояснил он.

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Кроме того, напомнил Долинце, системы самолета были заглушены средствами РЭБ, поэтому он не мог корректно передать свои координаты, и при отсутствии связи невозможно было сообщить, что происходит непосредственно на самолете. Информация об инциденте в случае падения в море поступила бы через несколько часов, а то и дней.

"И тогда бы Россия сказала, что вообще они этот самолет не видели, он у них на радарах не появлялся. Мы помним, что авиакатастрофы на море были в мире и раньше, с 2000-х годов обломки некоторых самолетов даже до сих пор не найдены в связи с тем, что неизвестны точные координаты, где эти самолеты разбились", - пояснил эксперт.

Также даже при наличии четких координат катастрофы важным фактором была бы глубина, на которую утонул бы самолет.

"Небольшое количество стран имеет технологии, чтобы туда добраться, поднять обломки или даже достать "черные ящики". А над данным морем ни одна другая страна, кроме России, не смогла бы это сделать быстро или вообще сделать это без участия россиян", - подчеркнул Долинце.

Авиакатастрофа самолета в Актау - что известно

25 декабря в Казахстане совершил аварийную посадку азербайджанский пассажирский самолет, который летел из Баку в город Грозный. Самолет получил значительные повреждения и загорелся.

В РФ заявили, что расследуют причины аварии, однако эксперты сходятся во мнении, что самолет с людьми попал под огонь российской противовоздушной обороны.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с журналистами прямо заявил, что азербайджанский самолет разбился в результате атаки по нему российской системы ПВО. Он отметил, что в результате огня с земли сильно пострадала хвостовая часть самолета.

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