Эксперты обнаружили фрагмент российской ракеты.

Пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний" Embraer E190 сбили из российского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С".

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в правительстве Азербайджана. Журналистам рассказали, что из самолета, который разбился в Казахстане в конце года, изъяли фрагмент российской ракеты:

"Азербайджанская сторона владеет фрагментом ракеты "Панцирь-С", который был изъят из самолета и идентифицирован с помощью международной экспертизы".

Катастрофа Embraer E190

Как сообщал УНИАН, 25 декабря недалеко от аэропорта Актау в Казахстане потерпел катастрофу самолет "Азербайджанских авиалиний", выполнявший рейс из Баку в Грозный. Погибли 38 человек, еще 29 - спаслись.

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Главной версией катастрофы стало поражение самолета средствами российской противовоздушной обороны. Сообщалось, что пассажиры и члены экипажа могли получить осколочные ранения еще в воздухе.

В Азербайджане официально заявили, что пасажарский самолет потерял управление из-за влияния средств радиоэлектронной борьбы РФ.

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