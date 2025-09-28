Изменение риторики администрации Трампа точно есть, но будут ли за ней какие-то действия, пока сказать трудно, отметил дипломат.

Заявлениями на полях Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп продолжил "играть в свои игры", но троллинг с его стороны в адрес российского диктатора Владимира Путина очевиден.

Такое мнение высказал дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин в интервью Radio NV. "Трамп играет в свои игры. Но троллинг со стороны Трампа в адрес Путина очевиден. Он есть, и Трамп умеет троллить", - сказал Климкин.

Он подчеркнул, что троллинг стал несколько резкий, по сравнению с тем, как мягко Трамп пытался это делать раньше.

При этом дипломат отметил, что сейчас изменилась риторика не только лично Трампа, но и его администрации, в частности вице-президента США Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио.

"Причем изменилась буквально за одну минуту, поскольку до этого они пытались оперировать, я бы не сказал, старыми месседжами, но очень осторожными. То есть это скоординированная история", - подчеркнул дипломат.

По словам Климкина, также сейчас очевидны попытки Трампа переложить основное бремя того, что он хочет достичь, на других, прежде всего, на Европу.

И с одной стороны, как отметил дипломат, это очень классная история для нас, потому что то "что не сделал Путин, то для Европы сегодняшней, для ее подготовки, для будущей реальности делает Трамп".

Также Климкин обратил внимание, что в администрации Трампа начали говорить, что Россия должна вести переговоры "честно".

"То есть это они постоянно повторяют теперь как мантру. Я насчитал четыре или пять раз буквально за пару последних дней. Поэтому здесь нет однозначности в том смысле позитивная история, негативная история, но точно есть изменение риторики администрации. Будет ли изменение действий, посмотрим", - прокомментировал Климкин.

Он уверен, что Трамп и дальше будет пытаться держать Путина в переговорном процессе, а давление перекладывать на других. Или на европейцев, или каким-то образом на китайцев.

"Обратите внимание, там разговор был еще между Трампом и Си Цзиньпинем на прошлой неделе. То есть это не только то, что происходило на площадке Генассамблеи ООН. Поэтому очевидно, что Трамп пытается менять тактику. Пытается ли он менять стратегию, я пока этого не вижу, но по меньшей мере в некоторых моментах не исключаю", - сказал Клмикин.

Дипломат говорит, что у Трампа есть анализ состояния российской экономики и того, что Россия делает на поле боя. И этот анализ не очень благоприятен для Кремля.

"И Трамп будет пытаться вывести Путина на переговоры на более, я бы не сказал, жестких по отношению к нам условиях, но жестких к себе условиях. То, что он предлагал несколько месяцев назад, возможно, уже не будет на столе переговоров. И логика Трампа: да, мы будем говорить, но будем говорить постоянно, исходя из того, как я оцениваю состояние России и российской экономики", - сказал Клмикин.

Он отметил, что Трампу нужен результат в вопросе завершения войны как минимум до промежуточных выборов в следующем году. А Трамп уже понял, что немедленных всплесков и результатов не будет.

"Я думаю, что это все более-менее сошлось в его голове. Насколько сошлось, я конечно не могу сказать, но так или иначе смена риторики и смена тактики, хотя бы частично очевидна. Изменения стратегии пока не видно, но оно может возникнуть, если Трамп почувствует дополнительную слабость", - заметил Клмикин.

Заявления Трампа по Украине

Как сообщал УНИАН, 23 сентября после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским лидер США Дональд Трамп сделал заявление относительно возможностей Украины противостоять РФ, которое удивило всех. В частности он сказал, что после того как "познакомился с ситуацией в военной и экономической сферах Украины и России и полностью ее понял", а также увидел экономические трудности, которые она вызывает в России, сделал вывод, что Украина при поддержке Евросоюза находится в положении, чтобы "сражаться и отвоевать всю свою территорию в первичных границах". Он заметил, что "со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно".

До этого он говорил, что у Украины нет "козырей для игры" в конфликте. Теперь же он назвал РФ "бумажным тигром", который погряз в серьезных экономических проблемах.

