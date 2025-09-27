Президент Словакии лично общался с американским лидером.

Словакия не планирует быстро отказываться от поставок российской нефти, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини президенту США Дональду Трампу на переговорах в Нью-Йорке. Хотя, по словам американского лидера, этот шаг помог бы перекрыть военное финансирование Москвы и подтолкнул бы кремлевского диктатора Владимира Путина к мирным переговорам.

Однако Словакия — страна без выхода к морю, граничащая с Украиной, — сопротивляется, ссылаясь на технологические трудности и ограниченные возможности альтернативных маршрутов, пишет Bloomberg.

"Если и произойдут перемены в ближайшие годы, это будет называться диверсификацией. Словакии нужны три, четыре, пять разных источников газа и энергии. Мы не можем заменить зависимость от России зависимостью от Соединённых Штатов", — заявил Пеллегрини Трампу.

Видео дня

И сообщил, что Словакия не может быстро диверсифицировать поставщиков энергии без технической и логистической поддержки.

Он охарактеризовал встречу с Трампом как конструктивную, отметив, что американский президент выслушал приведённые аргументы: "На его лице была улыбка, но он прямо сказал мне: "Сделайте что-нибудь"",.

Ситуация с отказом от российской нефти - что известно

Отдельно на этой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также спорил с Трампом по энергетике, отметив, что отказ от российской нефти и газа разрушит экономику страны. Европейский Союз же рассматривает возможность торговых мер для ограничения оставшегося импорта российской нефти.

По оценке Еврокомиссии, к маю покупки из России снизились до 3% всего импорта сырой нефти в ЕС по сравнению с 27% до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Трамп также регулярно призывает Турцию и Индию прекратить закупки российской нефти.

Ранее УНИАН сообщал, почему Венгрия не слезет с российской "нефтегазовой иглы". Для этого премьер-министр страны, Виктор Орбан, придумал новую причину. "Страна не имеет выхода к морю", - заявил он.

Вас также могут заинтересовать новости: