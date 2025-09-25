Он напомнил, что ранее власти КНР официально закрепили использование исторических китайских названий для некоторых территорий, которые сейчас входят в состав России.

Россия сейчас оказалась в беспрецедентной зависимости от Китая, которая превышает уровень подчинения Золотой Орде и Крымскому ханству в прошлом.

Об этом в интервью "Укринформу" сказал Сергей Кислица, первый заместитель министра иностранных дел Украины. Чиновник напомнил, что Московия сначала платила дань Золотой Орде, а затем – Крымскому ханству вплоть до XVIІ века. В ее истории практически не было периода настоящей независимости.

"А апогеем их зависимости является то положение сервитута по отношению к Китаю, в котором они оказались сегодня. Большей, чем сейчас, зависимости Москвы от иностранного правителя или правительства не было со времен, когда они платили дань Золотой Орде и Крымскому ханству", – подчеркнул Кислица.

Он привел пример решения правительства Китая от 2023 года, которым китайские власти официально закрепили использование исторических китайских названий для Владивостока, Хабаровска и других территорий, которые сейчас входят в состав России.

"Вы что-то слышали от Пескова или Захаровой по этому поводу? Нет. А когда в мае 2023-го года польская комиссия географических названий рекомендовала называть Калининград Круловцем, Песков и Захарова реально бились в истериках. Поэтому это очень яркий пример того, насколько в подчиненном по отношению к Китаю положении находится Российская Федерация", – отметил дипломат.

США критикуют Китай и Индию за сотрудничество с Россией

Как сообщал УНИАН, во время выступления на полях Генеральной Ассамблеи ООН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал Индию и Китай за финансирование войны России против Украины.

Он добавил, что даже некоторые страны НАТО продолжают закупать российские энергоносители, что является недопустимым.

Трамп также заявил, что если Россия не заключит мирное соглашение с Украиной и не прекратит войну, то США готовы ввести огромные пошлины. По его словам, это поможет добиться прекращения огня.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что современная Россия без Китая – ничто.

"Если бы Китай действительно хотел, чтобы эта война закончилась, он смог бы Москву заставить остановить это вторжение. Без Китая путинская Россия – это ничто, но Китай остается молчаливым и отстраненным вместо того, чтобы действовать ради мира", – заявил он.

