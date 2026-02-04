У Китая есть две причины радоваться затягиванию войны в Украине, - Sky News

При всем желании Пекин не может просто игнорировать войну в Европе.

Китай страдает от экономических последствий российской агрессии против Украины, но готов их терпеть, ведь видит в этой войне большую геополитическую пользу для себя. Такое мнение высказал в комментарии Sky News британский военно-политический аналитик Майкл Кларк.

Он отметил, что китайская экономика очень зависит от экономической ситуации в мире. А та испытывает негативное влияние от войны в Украине. Но Пекин готов мириться с этим по двум причинам.

"Во-первых, им нравится идея, что это раскалывает НАТО. Это их устраивает. Это разрушает нынешнюю систему. Международный порядок находится в состоянии коллапса. Он сломался об наковальню Украины. Китайцам это вполне нравится, по их собственным причинам", – заявил аналитик.

Кроме того, по мнению Кларка, для Пекина пока неприемлемо поражение России.

"Они не особенно хотят видеть триумф Путина, но они не хотят видеть Путина униженным. И они не хотят видеть Путина настолько униженным, что в России произойдет революция, и Россия станет глубоко нестабильной", – убежден эксперт.

