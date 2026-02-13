Размером с маленький автомобиль: какой самый большой краб в мире

Считается, что крабы произошли от древнего строения тела ракообразных, которое, подобно креветкам и омарам, включало большой хвост.

Самым большим крабом в мире, безусловно, является японский краб-паук. В плане линейных размеров крабы не бывают больше, и в Нидерландах хранится музейный экземпляр с огромным размахом ног в 3,7 метра. Об этом пишет discoverwildlife.

Веся 13,6 кг, японский краб-паук, возможно, также является самым тяжелым крабом, но тасманский гигантский краб с более коренастым видом, тоже может претендовать на это звание.

По данным Тасманского музея и художественной галереи, его вес может достигать 17,6 кг, что приближается к стандартной норме провоза багажа в самолете.

Видео дня

"Также стоит упомянуть кокосового (или краба-грабителя) из Индо-Тихоокеанского региона. Весящий около 4 кг, он является самым тяжелым из всех наземных беспозвоночных и достаточно сильным, чтобы открыть кокос", - сказано в статье,

Почему крабы ходят боком

Инетересно, что большинство крабов ходят боком, но некоторые предпочитают передвигаться вперёд, например, неуклюжие крабы-пауки, которые используют острые кончики своих ног для лазания по отвесным скалам, и раки-отшельники, которые носят свои раковины на спине.

Считается, что крабы произошли от древнего строения тела ракообразных, которое, подобно креветкам и омарам, включало большой хвост. Хотя этот придаток позволяет омару быстро плыть назад, столкнувшись с хищником, он тяжёлый и неудобный, особенно вне воды. В статье сказано:

"Это также означает, что они могут ходить только вперёд, что не идеально - это не только медленнее, но и, поскольку длинные ноги омара расположены в два ряда по обе стороны тела, они, как правило, мешают друг другу".

В процессе эволюции хвосты крабов значительно уменьшились. Сегодня они представляют собой лишь крошечный лоскут, прижатый к нижней части тела. Это позволяет животным передвигаться боком, что значительно быстрее (самые быстрые - крабы-призраки, обитающие на тропических пляжах).

Их лёгкое тело также позволяет им быстро выбираться из воды, чтобы добывать пищу на берегу, а некоторые виды даже эволюционировали в сухопутных крабов.

Другие интересные новости

Когда речь заходит о внушительных размерах, ни одно дерево на Земле не может сравниться с деревом Генерал Шерман. Этот колосс древесного мира, расположенный в Национальном парке Секвойя в Калифорнии, достигает почти 84 метров в высоту, его возраст оценивается примерно в 2200 лет, а вес превышает миллион килограммов.

Вас также могут заинтересовать новости: