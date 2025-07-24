Речь идет о двигателях к ударным дронам Garpiya-A1.

Китай тайно поставляет двигатели через подставные компании государственному производителю беспилотников в России под маркой "промышленных холодильных установок", чтобы избежать западных санкций в случае обнаружения. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на информацию трех европейских чиновников по вопросам безопасности и документы.

По их данным, эти поставки позволили российскому производителю оружия IEMZ Kupol увеличить производство ударных дронов Garpiya-A1, несмотря на санкции США и ЕС, которые были введены в октябре, чтобы нарушить цепь поставок компании.

В частности внутренний документ Kupol свидетельствует о том, что компания подписала контракт с Министерством обороны России на производство более 6 тысяч Garpiya в этом году, по сравнению с 2000 единиц в 2024 году. В документе говорится о том, что до апреля было поставлено более 1500 беспилотников.

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"Дроны дальнего радиуса действия используются для атак на гражданские и военные цели в глубине украинской территории, причем Россия использует около 500 таких дронов в месяц", - сообщило украинское военное разведывательное управление в заявлении для Reuters.

В то же время в заявлении для Reuters министерство иностранных дел Китая отметило, что не знает об экспорте деталей для Garpiya и контролирует продажу товаров двойного назначения за границу в соответствии с собственным законодательством и международными обязательствами.

"Китай всегда выступал против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН", - добавили в заявлении.

Китай и Россия - последние новости

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер призвал наказать Китай за помощь РФ в войне против Украины. По его словам, Китай просчитался, решив помочь РФ. Он призвал наказать Пекин за то, что он помогает Москве убивать украинцев.

"Я думаю, что их нужно привлечь к ответственности за то, что они субсидируют эти убийства, которые происходят на полях сражений в Украине", - подчеркнул Уитакер.

Также СМИ сообщали, что ЕС впервые ввел санкции против двух банков Китая из-за сотрудничества с Россией. Отмечается, что в черный список в 18-м пакете санкций попали два региональных кредитора из городов, расположенных вблизи границы Китая с Россией. Речь идет о Сельском коммерческом банке Суйфенхэ и Сельском коммерческом банке Хэйхэ.

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