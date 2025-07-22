По словам Уитакера, Китай считает, что ведет войну через Россию.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Китай необходимо призвать к ответу за "субсидирование" войны России против Украины. Такое заявление он сделал в эфире Fox Business.

"Китай считает, что ведет войну через Россию, и в некоторых заявлениях китайского правительства мы видим, что они хотят занять США и наших союзников этой войной, чтобы мы не могли сосредоточиться на других стратегических задачах", - сказал Уитакер.

По словам постпреда США при НАТО, Китай просчитался, решив помочь РФ. Он призвал наказать Пекин за то, что он помогает Москве убивать украинцев.

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"Я думаю, что их нужно призвать к ответу за то, что они субсидируют эти убийства, которые происходят на полях сражений в Украине", - подчеркнул Уитакер.

Кроме того, постпред США при НАТО напомнил, что Вашингтон введет вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, если Москва в течение 50 дней не заключит мирное соглашение с Украиной.

"Вторичные санкции будут значительными. Они затронут страны, которые покупают российскую нефть, будь то Китай, Индия или Бразилия", - уточнил Уитакер.

Как Китай отреагировал на угрозы Трампа ввести санкции против РФ

Ранее представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь выразил протест угрозам президента США Дональда Трампа ввести пошлины против торговых партнеров России, если война в Украине не прекратится в течение 50 дней. По его словам, в тарифных войнах нет победителей.

Линь Цзянь заверил, что Пекин продолжает придерживаться идеи о том, что российско-украинскую войну можно урегулировать только путем переговоров.

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